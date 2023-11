Camarda futuro al Milan: trattative avanzate per il contratto

"Il Milan è in trattative avanzate per siglare un accordo con Francesco Camarda, talento classe 2008, che firmerà il suo primo contratto da professionista a marzo. Camarda compirà 16 anni poi potrà firmare. Nonostante il BVB e altri club siano interessati, Camarda vuole giocare solo nel Milan".

A ruota anche l'esperto di calciomercato di Relevo Matteo Moretto.

"Il Milan sente di avere in mano il futuro del giovanissimo Francesco Camarda. Trattativa molto ben avviata per il primo contratto da professionista del ragazzo 2008, che compirà 16 anni il 10 marzo. Grande lavoro del club rossonero, che allontana tanti top club esteri interessati a prenderlo a zero. Il Dortmund era quello più insistente".

Camarda futuro in rossonero — Insomma, il futuro di Camarda sembra legato a quello del Milan, anche per la forte volontà del ragazzo di restare in rossonero. Un bel segnale per un club che ha dei giovani molto interessanti da poter lanciare. Zeroli, Simic, lo stesso Colombo, sono solo alcuni nomi. Camarda e il Milan, una storia appena inziata, ma che potrebbe essere molto lunga. LEGGI ANCHE: Milan-Borussia Dortmund, le parole di Pioli alla vigilia >>>

