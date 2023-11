Milan, quanto vale il passaggio agli ottavi? Le cifre della qualificazione

Che fosse fondamentale lo sapevamo già tutti, ma il passaggio agli ottavi di Champions League potrebbe fruttare al Milan un ricco tesoretto da poter anche investire nel mercato di gennaio. I rossoneri si preparano alla cruciale sfida contro il Borussia Dortmund e possono vantare anche una motivazione in più. Economicamente, infatti, la Coppa dalle Grandi Orecchie è divenuta quasi vitale per tanti club. La sola presenza annuale porta alle casse delle società partecipanti una quota che, a volte, rischia di influenzare una stagione intera.

Quanto valgono gli ottavi

Ma quanto vale il passaggio agli ottavi di finale? Per rispondere a questa domanda bisognerà fare alcuni calcoli. Superare la fase a girone garantisce circa 9,6 milioni di euro. Tutto qui? Vi chiederete. No, poiché a tale somma va aggiunta una quota relativa ai risultati ottenuti nella stagione in corso (vittorie, pareggi e sconfitte). C'è poi il famoso market pool, ovvero una cifra che viene distribuita in base ai traguardi ottenuti dalle squadre italiane nello scorso campionato nazionale e dal numero di partite disputate nella stagione di Champions League attuale (Quanto vale il Mondiale per Club?).