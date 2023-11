Milan, a rischio il Mondiale per Club (e una pioggia di soldi)

Il Milan è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League e i rossoneri puntano al nuovo Mondiale per Club

La stagione del Milan , nonostante i risultati altalenanti e a volte deludenti, deve ancora finire. I rossoneri sono in corsa per tutti gli obiettivi stagionali: dal campionato alla Coppa Italia fino alla Champions League . La dirigenza milanista sa che questa annata potrebbe risultare decisiva per l'economia del club e si gioca tanto dopo un'estate di rivoluzione.

Dopo aver chiuso la stagione con un bilancio positivo, cosa che non accadeva dal 2006, il Milan vuole continuare a migliorare ma, per farlo, serve raggiungere determinati traguardi. Uno di questi è sicuramente la qualificazione al 'nuovo' Mondiale per Club. Una ricca competizione a 32 squadre, quattro gironi da 8 e un montepremi in grado di fare la differenza. La sola presenza in questo nuovo format porterebbe alle casse rossonere almeno 50 milioni di euro: una cifra che farebbe molto comodo non solo per il presente, ma anche per il futuro della società.