Le probabili formazioni di Fabio Pisacane e Ruben Amorim per Cagliari-Milan, match valido per la 13^ giornata di Serie A
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Terminati i festeggiamenti per la vittoria contro l'Olympiacos, il cammino in Serie A del Milan riparte dalla trasferta sul campo del Cagliari, posticipo della 13^ giornata di campionato. Vediamo le possibili scelte di formazione di Ruben Amorim e Fabio Pisacane per una sfida delicata per entrambe le squadre.
Dove vedere la partita in TV e streamingCagliari-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l'app disponibile su smart TV compatibili, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oppure in streaming su smartphone, tablet e browser da PC.
L'arbitro di Cagliari-MilanA dirigere la gara tra Cagliari e Milan sarà Marco Di Bello, arbitro della sezione AIA di Brindisi. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Marco Ceccon e da Davide Di Marco come quarto uomo. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato dall'AVAR Giacomo Camplone.
Cagliari-Milan, le probabili formazioniQUI CAGLIARI
Pisacane ritrova l'esperienza di Mina al centro della difesa e i muscoli di Adopo a centrocampo. Nel ruolo di centravanti agirà uno tra Nzola e Mendy, supportato dall'uomo più in forma del Cagliari e grande ex della sfida: Daniel Maldini.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.
QUI MILAN
Amorim conferma l'ormai consueta difesa a quattro ibrida: a difendere la porta di Maignan saranno Gila, Tomori, Diawara e Pavlovic, al ritorno in campo dal 1' minuto dopo il problema ai reni. A centrocampo dovrebbero agire nuovamente Jashari e Rabiot, affiancati da Musah che potrebbe agire come finto esterno. Moreira e Pulisic a supporto di uno tra Cisse e Ramos, che sembra essersi ripreso dopo la botta presa contro l'Olympiacos.
Milan (4-3-3): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Ruben Amorim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA