Terminati i festeggiamenti per la vittoria contro l'Olympiacos, il cammino in Serie A del Milan riparte dalla trasferta sul campo del Cagliari, posticipo della 13^ giornata di campionato. Vediamo le possibili scelte di formazione di Ruben Amorim e Fabio Pisacane per una sfida delicata per entrambe le squadre.

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L'arbitro di Cagliari-Milan

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

sarà trasmessa in diretta esclusiva su. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l'app disponibile su smart TV compatibili, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oppure in streaming su smartphone, tablet e browser da PC.A dirigere la gara trasarà, arbitro della sezione AIA di Brindisi. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistentie dacome quarto uomo. Al VARcoadiuvato dall'AVAR

Pisacane ritrova l'esperienza di Mina al centro della difesa e i muscoli di Adopo a centrocampo. Nel ruolo di centravanti agirà uno tra Nzola e Mendy, supportato dall'uomo più in forma del Cagliari e grande ex della sfida: Daniel Maldini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.

QUI MILAN

Amorim conferma l'ormai consueta difesa a quattro ibrida: a difendere la porta di Maignan saranno Gila, Tomori, Diawara e Pavlovic, al ritorno in campo dal 1' minuto dopo il problema ai reni. A centrocampo dovrebbero agire nuovamente Jashari e Rabiot, affiancati da Musah che potrebbe agire come finto esterno. Moreira e Pulisic a supporto di uno tra Cisse e Ramos, che sembra essersi ripreso dopo la botta presa contro l'Olympiacos.

Milan (4-3-3): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Ruben Amorim.