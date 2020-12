Probabile formazione Milan, Castillejo titolare contro il Parma / News

Probabile formazione Milan, c’è Castillejo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ultime novità importanti di formazione per il Milan in vista del match contro il Parma. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ Samu Castillejo è il grande favorito per una maglia da titolare per domani sera. Lo spagnolo avrebbe vinto il ballottaggio con Jens Petter Hauge sulla destra e dovrebbe agire dal primo minuto. Ballottaggio che, a sorpresa, ha escluso Alexis Saelemaekers. Per il resto non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

