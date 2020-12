Calciomercato Milan – Szoboszlai, ultimo assalto di Maldini / News

Ultime Mercato Milan: Maldini trova il modo per arrivare a Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime ore stanno arrivando notizie non particolarmente positive per quanto riguarda il futuro di Dominik Szoboszlai in ottica Milan. Il talento ungherese sembra infatti pronto a cambiare maglia a gennaio, ma per trasferirsi dal RB Salisburgo alla casa madre del RB Lipsia. Un’operazione, questa, che consentirebbe al gruppo RedBull, proprietario di entrambi i club, di annullare di fatto la clausola rescissoria da 25 milioni e cederlo poi la prossima estate a un prezzo più alto. Il Milan però non si arrende e sogna ancora.

Paolo Maldini è infatti già al lavoro per bloccare il classe 2000 per giugno. Se non sarà possibile arrivarci a gennaio, il Milan vuole assicurarselo in estate. I rossoneri stanno portando avanti la trattativa col giocatore e il suo entourage da ormai più di un mese. Nel caso di addio di Hakan Calhanoglu, turco classe 1994 in scadenza, i rossoneri vogliono solo Szoboszlai come sostituto. Ma anche se il turco rimanesse, l’ungherese è una priorità: considerato il talento più grande d’Europa nel suo ruolo.

A decidere il proprio futuro sarà infatti solo Szoboszlai, che ha accettato di rinviare il proprio trasferimento di sei mesi a patto di essere accontentato nella propria richiesta. Strategia perfetta, dunque, quella di Maldini: assicurarsi i sì del giocatore per poi andare a trattare con il Lipsia. Il prezzo sarà sicuramente più alto rispetto ai 25 milioni di clausola rescissoria, ma il Milan potrebbe provare come sempre a dilazionare il pagamento e inserire bonus. Insomma, Maldini non molla: vuole Szoboszlai al Milan e al momento non è così lontano dal riuscire a portarlo in rossonero.

