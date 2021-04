Parma-Milan, la probabile formazione: Pioli sceglie il terzino destro

Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti di formazione su Parma-Milan. La partita si giocherà quest'oggi al Tardini

Sky Sport ha fornito le ultime di formazione su Parma-Milan. Stefano Pioli avrebbe scelto come terzino destro Pierre Kalulu, con Diogo Dalot che dovrebbe accomodarsi in panchina. Confermato Alexis Saelemaekers come esterno d'attacco al psoto di Samu Castillejo. Per il Parma, invece, in attacco giocheranno Gervinho, Pelle e Man. A centrocampo giocherà Kurtic, con Hernani andrà in panchina. Ecco però le altre scelte di Pioli.