Parma-Milan, la probabile formazione: Pioli cambia la trequarti | News

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza la probabile formazione rossonera in Parma-Milan. La gara si disputerà oggi al Tardini

Oggi, alle ore 18, allo stadio Tardini, si gioca Parma-Milan. La gara è molto importante tra le due squadre. Il Milan di Stefano Pioli arriva all'appuntamento al 2° posto in classifica, con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 29 gare. Il Parma di Roberto D'Aversa, invece, ci arriva al 19° posto in classifica, con 29 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in 29 gare.