Napoli-Milan, la probabile formazione rossonera: un dubbio in attacco

Domenica 30 marzo , alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli , si disputerà Napoli-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato la probabile formazione dei rossoneri di Sérgio Conceição per il match contro gli azzurri di Antonio Conte .

Napoli-Milan, la probabile formazione: 4-2-3-1 per Conceição

Conceição avrà a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per Emerson Royal, in recupero dall'infortunio muscolare di fine gennaio e Yunus Musah, squalificato. Per la 'rosea', è altamente probabile che per la trasferta in Campania l'allenatore portoghese confermi, di base, il canonico modulo 4-2-3-1 per il suo Diavolo.