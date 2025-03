Milan, Giménez tranquillizza tutti: “Sto bene. A Napoli ci sarò”

Santiago Giménez, che era in dubbio per Napoli-Milan di domenica sera al 'Maradona' per una botta alla caviglia, ha spazzato via le nubi

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sull'infortunio alla caviglia rimediato in occasione di Messico-Panama, finale dell'ultima CONCACAF Nations League che avrebbe potuto pregiudicarne l'impiego in Napoli-Milan di domenica sera al 'Maradona' in campionato, Giménez ha risposto così: «Tutto a posto, sto bene. Domenica a Napoli ci sarò».