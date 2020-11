Napoli-Milan, la probabile formazione di Gattuso: poker inedito davanti

Napoli-Milan, Gattuso mischia le carte

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Se la formazione del Milan sembra ormai confermata, lo stesso non si può dire di quella del Napoli. L’infortunio di Victor Osimhen ha scombinato i piani di Gennaro Gattuso, che sembra intenzionato a schierare un attacco inedito per il match del San Paolo. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’ c’è la grande possibilità di vedere in campo un poker d’attacco inedito. Alle spalle di Dries Mertens, nel confermato 4-2-3-1, agiranno Matteo Politano, Hirving Lozano e Lorenzo Insigne. Nessun trequartista di ruolo, ma tanta imprevedibilità e posizioni interscambiabili. La formazione:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Lozano, Insigne; Mertens.

