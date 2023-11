Milan-Udinese, la probabile formazione

Pioli per l'anticipo di San Siro tra Milan e Udinese, dovrebbe avere a disposizione anche Loftus-Cheek: il centrocampista può andare in panchina, dopo il guaio agli adduttori che gli ha fatto saltare cinque partite cruciali. Il suo impiego potrebbe essere rimandato alla partita contro il PSG. Il provino decisivo, per lui, avverrà oggi durante la rifinitura. Anche per Chukwueze le novità dovrebbero arrivare la prossima settimana. Per Pulisic si potrebbe pensare a un ritorno contro il PSG. Romero dovrebbe partire da titolare per la prima volta con il Milan. In cabina di regia dovrebbe avere spazio Krunic, favorito su Adli. La convocazione di Kjaer sarebbe ancora in bilico. Ecco la probabile formazione del Milan.