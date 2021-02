Milan-Stella Rossa, turnover mirato di Pioli in vista della Roma | News

Milan-Stella Rossa, piccolo turnover per Pioli

Stasera, alle ore 21, si gioca Milan-Stella Rossa. La Gazzetta dello Sport scrive della probabile formazione che schiererà a San Siro. Il tecnico rossonero farà un turnover limitato, considerando il 2-2 dell’andata che non permette alcun tipo di distrazione.

In porta Gianluigi Donnarumma. A destra Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo sempre titolare Franck Kessie, con Soualiho Meite che dovrebbe spuntarla su Sandro Tonali. Sulla trequarti Samu Castillejo, Rade Krunic e Hakan Calhanoglu alle spalle di Rafael Leao. Il turco dovrebbe giocare quindi sulla sinistra, mentre il bosniaco al centro. Panchina per Zlatan Ibrahimovic, pronto ad entrare in caso di bisogno.

In vista dunque della partita contro la Roma, Pioli risparmia tre possibili titolari: Simon Kjaer, Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic, anche se in questo momento il focus dell’allenatore è concentrato sulla gara di questa sera. Il tecnico, così come tutta la squadra, vuole andare avanti nella competizione. Non solo campo, ma anche calciomercato: si pensa a un attaccante>>>