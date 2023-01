Milan-Sassuolo, le ultime sulla formazione: Origi al posto di Giroud?

Ecco le ultime sulla probabile formazione del Milan per la partita contro il Sassuolo: Origi potrebbe far rifiatare Giroud

Il Milan oggi affronterà il Sassuolo in una partita molto importante. Per Pioli potrebbero esserci ancora dei dubbi sulla formazione da mettere in campo.

Milan-Sassuolo, le ultime sulla probabile formazione di Pioli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Pioli starebbe pensando a un cambio tattico in vista del Sassuolo, anche se alcune scelte restano risicate: Maignan ancora out, Calabria e Theo non al 100%, Bennacer squalificato, Tomori infortunato e Kjaer evidentemente fuori condizione. A San Siro potrebbe essere proposto un 4-2-3-1 più accorto: Tatarusanu in porta, Calabria, Kalulu, Kjaer o Gabbia con Theo in difesa, Tonali e Krunic a centrocampo con Origi o Giroud di punta, supportato da Leao a sinistra, Saelemaekers a destra e uno tra Brahim, De Ketelaere e Pobega al centro, con il belga in risalita nelle preferenze.