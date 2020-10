Milan-Roma, Calabria torna titolare: Dalot in panchina | Serie A news

Milan-Roma, Calabria torna titolare

ULTIME NOTIZIE MILAN-ROMA – Dopo il defaticante di ieri, la squadra di mister Stefano Pioli torna oggi pomeriggio ad allenarsi a Milanello in vista della gara di lunedì sera contro la Roma. Il Milan avrà di fatto due giorni per preparare la sfida contro i giallorossi che può essere già un importante spartiacque per la stagione rossonera. In caso di vittoria il Milan andrebbe a 15 punti e si candiderebbe con prepotenza per un posto Champions League a fine anno.

Contro la squadra di Paulo Fonseca, mister Pioli tornerà a schierare dal 1′ Davide Calabria, tenuto a riposo contro il Celtic Glasgow giovedì sera. Il terzino classe 1996 è certamente una delle note più positive dei rossoneri in questo avvio di stagione e ad oggi il posto da titolare è suo. Panchina sia per Dalot che per Conti.

