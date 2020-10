Milan-Roma, due ballottaggi nella formazione di Pioli | Serie A news

Verso Milan-Roma: due i ballottaggi per Pioli

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – In vista della gara di lunedì sera contro la Roma, sono due i ballottaggi principali nella formazione di mister Pioli. Il tecnico del Milan, che dopo tanti anni prepara una gara da prima in classifica in campionato, sembra intenzionato a modificare la formazione scesa in campo giovedì sera contro il Celtic Glasgow. In difesa ritroverà spazio Calabria a destra al posto di Dalot, mentre in mezzo al campo Bennacer rileverà Tonali (ieri attaccato da Tacchinardi). In avanti, invece, i due ballottaggi principali. Certi del posto Brahim Diaz e Ibrahimovic, mentre Saelemaekers e Rafael Leao sono in vantaggio su Castillejo e Krunic. Vedremo nella giornata di domani se le idee di Pioli saranno più chiare.

