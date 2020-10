Milan, la media punti con o senza Ibrahimovic: il dato è inaspettato

Milan, con o senza Ibra: la media punti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In avvicinamento alla gara tra Milan e Roma in programma lunedì sera a San Siro, SportMediaset ha fatto un’attenta analisi dei rossoneri con o senza Zlatan Ibrahimovic in campo. In assenza dello svedese, i rossoneri hanno collezionato 6 vittorie e 3 pareggi con una media di 2,33 punti a partita. Con Ibrahimovic in campo, invece la media si attesta a 2,25. L’apporto dello svedese è fondamentale, ma il Milan ha dimostrato di essere una squadra matura. Secondo SportMediaset, dunque, più che il Milan di Ibrahimovic è il Milan di Stefano Pioli.

