Milan-Roma, possibile conferma per Krunic dall’inizio | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN-ROMA

MILAN ROMA – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive della probabile formazione che Stefano Pioli schiererà contro la Roma, gara in programma lunedì sera a San Siro.

Stando alle ultime indiscrezioni, Pioli potrebbe scegliere nuovamente titolare Rade Krunic sulla trequarti, in gol in Europa League contro il Celtic. Sulla fascia sinistra Brahim Diaz, mentre su quella destra dovrebbe tornare Alexis Saelemaekers al posto di Samu Castillejo. Si aspettano inoltre notizie sul fronte Calhanoglu, che potrebbe recuperare in extremis per la panchina.

