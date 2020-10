Paqueta: “Milan? L’addio è stato doloroso. Ora voglio essere felice” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS PAQUETA

MILAN NEWS PAQUETA – Lucas Paqueta, centrocampista del Lione, nell’intervista rilasciata ai microfoni dell’Equipe ha parlato del suo addio al Milan, avvenuto la scorsa estate. Ecco le sue dichiarazioni

“Milan? Non c’è desiderio di vendetta oggi, e sono persino grato per questo passaggio, nonostante possa essere stato doloroso. Fa parte della vita. Ora rivoglio il mio buon calcio. Il mio calcio brasiliano, quello felice. E qui sento l’energia giusta per farlo”

