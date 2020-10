Milan da scudetto? Pioli ha già un vantaggio rispetto alle big | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: ROSSONERI DA SCUDETTO?

MILAN NEWS – Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, scrive del grande momento che sta attraversando il Milan. In una Serie A molto incerta, ovviamente penalizzata dal coronavirus, ci sono tre squadre probabilmente sulla carta superiori al Diavolo: Inter, Juventus e Napoli. L’Atalanta è una squadra importante ma forse non migliore di quella di Pioli, mentre la Roma è tutta da studiare.

I giudizi possono cambiare in fretta, ma il vantaggio del Milan è di avere una squadra completa e leggera. Il Diavolo non è più una corazzata come ai tempi di Silvio Berlusconi, ma una specie di miracolo giovanile tenuto insieme dalla bravura di Paolo Maldini e dalla competenza di Stefano Pioli.

Il Milan di fatto è esploso dopo il lockdown. E in più non si stanno manifestando errori di mercato. Krunic, Brahim Diaz e Hauge entrano e segnano in una partita importante come quella contro il Celtic. Mentre Juventus e Inter si stanno cercando, il Milan è già lanciato, accumulando di fatto un vantaggio che alla lunga può risultare decisivo. Quando durerà tutto questo? Difficile dirlo, se non impossibile.

Il Milan dunque è pronto per lo scudetto? La Juventus vince da nove anni consecutivi il campionato, ma l’ultimo anno ha dimostrato che si può vincere anche con gli errori. Nella scorsa annata, infatti, i bianconeri hanno vinto il tricolore con ben 43 gol subiti e 7 sconfitte. Numeri “normali”, che consentono al Milan di crederci davvero.

L’unico limite dei rossoneri è dipendere troppo da Ibrahimovic, anche solo fisicamente. E’ anche vero però che gli insegnamenti di Zlatan fanno crescere rapidamente gli altri giocatori e dunque anche questa dipendenza è destinata a scendere. Difficile capire al momento dove può arrivare questo Milan, ma di sicuro questa squadra ha sorpreso e probabilmente continuerà a sorprendere.

