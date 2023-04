Milan, la probabile formazione per la Roma: Bennacer sulla trequarti

Nella giornata di sabato 29 aprile, in occasione della 32^ giornata del campionato di Serie A, alle ore 18:00 andrà in scena il big match dello stadio 'Olimpico', che vedrà affrontarsi Roma e Milan. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico Stefano Pioli dovrebbe schierare il solito Mike Maignan tra i pali, mentre la difesa a quattro potrebbe essere composta dal capitano Davide Calabria, che ritorna in campo dopo la squalifica, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo insieme a Sandro Tonali probabilmente agirà Rade Krunic, mentre Ismael Bennacer verrà spostato sulla trequarti insieme a Brahim Diaz a destra e Rafael Leao a sinistra. Il terminale offensivo sarà il rientrante Olivier Giroud.