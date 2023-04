Milan, Leao: “Ho fatto ascoltare l’album a Ibra. Ecco cosa mi ha detto…”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Rolling Stone UK', parlando principalmente del suo secondo amore, la musica, dove è conosciuto con lo pseudonimo di Way 45. Il portoghese, il cui secondo album intitolato 'My Life In Each Verse' è in procinto di uscire, ha raccontato anche un retroscena sul compagno di squadra in rossonero Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le sue parole a riguardo.