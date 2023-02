Milan, la probabile formazione per il Tottenham: Pioli con Giroud-Leao

Per la sfida tra Milan e Tottenham di Champions League il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe optare per il tandem Giroud-Leao

Nella serata di martedì 14 febbraio il Milan scenderà in campo contro il Tottenham per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, dovrebbe optare per un 3-4-1-2, cambiando ancora il modulo rispetto alle ultime uscite. In porta confermato Ciprian Tatarusanu, con Pierre Kalulu, Simon Kjaer e Fikayo Tomori in difesa. A centrocampo Tonali e Bennacer saranno coadiuvati da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Il tandem composto da Olivier Giroud e Rafael Leao, invece, sarà supportato da Brahim Diaz.