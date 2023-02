Milan, spunta la data del rientro per Maignan | PM NEWS

Una buona notizia arriva da casa Milan. Dopo diversi mesi di assenza, che gli hanno fatto saltare anche i Mondiali di Qatar 2022, sarebbe spuntata la data del rientro per Mike Maignan. Il portiere francese, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe tornare quantomeno tra i convocati per il match di San Siro contro l'Atalanta, che si giocherà il 26 febbraio. Una luce in fondo al tunnel per il transalpino e per Stefano Pioli, che potrà tornare ad averlo a disposizione e a poter contare sul suo contributo.