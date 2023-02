Milan-Tottenham, la probabile formazione: due cambi per mister Pioli

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Tottenham , partita degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Milan-Tottenham, dentro Tomori e Calabria

Contrariamente alle previsioni, Pioli non recupera Ismaël Bennacer, che non ha svolto l'allenamento di rifinitura con il gruppo. Lo ha fatto, invece, Fikayo Tomori che, rispetto alla sfida vinta per 1-0 in Serie A contro il Torino, giocherà dal 1' al posto di Matteo Gabbia.