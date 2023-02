Mezza Europa su Højlund: piace anche al Milan, ecco quanto costa oggi

Milan, gli occhi sul giovane e forte Højlund

Maxi-plusvalenza, dunque, per lo Sturm e mega plusvalenza in vista anche per la società orobica visto che, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il valore attuale di Højlund è come minimo il doppio della cifra pagata. Ma, nelle previsioni, ci si può serenamente spingere anche fino ai 40 milioni di euro. Se il giovane bomber nerazzurro, poi, continuerà così, chissà quanto ancora potrà valere un domani.