Milan-Tottenham, Pioli in conferenza: “Bennacer non ci sarà domani”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Tottenham, partita degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Interrogato dai cronisti presenti a Milanello sulle condizioni fisiche di Ismaël Bennacer, che oggi non si è allenato in gruppo per la rifinitura, Pioli ha risposto quanto segue.