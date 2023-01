Milan, la probabile formazione contro il Lecce: Pobega dal primo minuto

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino, il Milan è pronto a scendere in campo al Via del Mare contro il Lecce. Per l'occasione il tecnico Stefano Pioli starebbe pensando di proporre Pobega in mezzo al campo per far rifiatare Sandro Tonali. Il mediano ex Torino, dopo la rete contro la Roma, potrebbe ricevere quindi ancora fiducia dall'allenatore. Per il resto scelte confermate e obbligate, con Tatarusanu in sostituzione dell'indisponibile Maignan e Giroud che torna a guidare il reparto avanzato.