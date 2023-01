Milan, Theo Hernandez si è inceppato: buoni segnali con il Torino

Tra coloro che possono essere ritenuti la causa del calo del Milan nelle ultime settimane, senza dubbio c'è anche Theo Hernandez . Rispetto agli anni passati, infatti, il terzino francese sembra essere meno prorompente e questo si ripercuote su tutta la squadra, anche perché in tal modo le difese avversarie sono meno chiamate in causa.

Milan, la rinascita passa anche da Theo Hernandez

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il terzino rossonero probabilmente sta pagando le fatiche del Mondiale e ultimamente anche l'assenza di un vero ricambio. Così come lo stesso discorso vale anche per Olivier Giroud.