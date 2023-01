Milan, Pioli punta su Krunic e Tata: la probabile formazione anti Sassuolo

Stefano Pioli decide di puntare su Krunic e affidarsi ancora a Tatarusanu: ecco le probabili scelte di formazione dell'allenatore del Milan

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli in vista del match delle 12.30 tra Milan e Sassuolo. In porta ci sarà ancora una volta Tatarusanu, in quanto Vasquez, a detta dell'allenatore rossonero, "sta lavorando molto ma non lo vedo ancora pronto per giocare". Recuperati Calabria e Theo Hernandez, i terzini verranno schierati rispettivamente a destra e a sinistra. Con Tomori fuori per infortunio, la coppia centrale sarà composta da Kalulu e Kjaer.

Novità, invece, in mezzo al campo. Non ci sarà Bennacer a causa della squalifica, dunque potrebbe vedersi di fianco a Tonali il bosniaco Krunic, con Pobega pronto ad entrare a gara in corso in quanto l'ex Empoli non ha i novanta minuti sulle gambe. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers e De Ketelaere, con Messias e Brahim Diaz che partiranno dalla panchina. A sinistra inamovibile Leao, mentre in avanti verrà schierato, ancora una volta, dal primo minuto Olivier Giroud. Rebic e Origi, probabilmente, entreranno nel corso del match.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.