Milan-Parma, la probabile formazione di Liverani / News

Milan-Parma, la probabile formazione di Liverani

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Parma, match valido per la 11^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera alle ore 20:45 a San Siro. Fabio Liverani sembra intenzionato a schierare Sepe in porta, davanti a lui Busi e Gagliolo sulle fasce, Bruno Alves e Osorio centrali. A centrocampo Scozzarella regista con Kurtic ed Hernani ai suoi lati. Dietro all’unica punta Cornelius la velocità di Gervinho e Karamoh. Crociati in campo con l’albero di Natale.

PARMA (4-3-2-1): Sepe, Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kurtic, Scozzarella, Hernani; Gervinho, Karamoh; Cornelius.

