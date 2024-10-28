Nella giornata di domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il big match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte, valido per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il rinvio dell'incontro con il Bologna, che si sarebbe dovuto giocare sabato scorso, ha lasciato l'amaro in bocca ai rossoneri che ora arriveranno alla prossima sfida riposati, ma con il dente avvelenato.

Il tecnico Paulo Fonseca come riferito da 'gazzetta.it', potrebbe sorprendere tutti. In porta come sempre giocherà Mike Maignan, mentre da terzini agiranno Emerson Royal a destra e Filippo Terracciano a sinistra, preferiti entrambi a Davide Calabria. Al centro invece spazio a Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic. A centrocampo dovrebbero esserci Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (Tijjani Reijnders è fuori per squalifica), mentre sulla trequarti possibile occasione per Samuel Chukwueze e Noah Okafor sugli esterni con Christian Pulisic al centro. In attacco ci sarà Alvaro Morata. Ancora una volta rimane in panchina Rafael Leao.

Probabili formazioni Milan-Napoli: Leao, altra 'bocciatura'. Difesa, si cambia tutto

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.Paulo Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

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