Milan-Manchester United, la probabile formazione: Ibrahimovic titolare?

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si chiede se Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà titolare questa sera

Salvatore Cantone

Milan, Ibrahimovic sarà titolare questa sera?

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare. L'attaccante del Milan, dopo essere stato fermo diverse settimane, sarà convocato per la partita contro il Manchester United. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, in questo momento la domanda è un'altra: Ibra giocherà titolare?

"Ibrahimovic sta bene, è pronto, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe», ha spiegato ieri Pioli in conferenza stampa. Lo svedese ha un'autonomia che va dai 35 ai 45 minuti. Il piano del tecnico era quello di farlo entrare nel secondo tempo per poi giocare titolare a Firenze, ma le cose sono cambiate. Come sempre, infatti, c'è un'emergenza infortuni: Rebic e Leao sono acciaccati, Mandzukic è ancora indisponibile come lo stesso Daniel Maldini, e infine Hauge, che fuori dalla lista Uefa.

Molto dunque dipenderà da Rebic e Rafael Leao, che sosterranno un provino decisivo questa mattina a Milanello. Si spera soprattutto nel recupero del croato, che, essendo squalificato in campionato, ce la metterà tutta per essere a disposizione di Pioli. In quel caso Ibrahimovic partirebbe panchina, pronto a dare il suo contributo nel secondo tempo. Insomma, è impossibile in questo momento fare previsioni, ma una cosa è certa: Ibrahimovic è pronto a tornare. Sempre a proposito di Milan-Manchester United: ecco la probabile formazione rossonera.