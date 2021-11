Milan-Inter, probabile formazione: Pioli sceglie Fodé / News

Si avvicina Milan-Inter e la probabile formazione di Pioli dovrebbe non prevedere sorprese. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Una partita che non può essere come tutte le altre, Milan-Inter, il Derby, dodicesima giornata del campionato di Serie A, e proprio per questo la probabile formazione è la migliore possibile. Una partita importante, ma non decisiva. Così l'ha definita Stefano Pioli in conferenza stampa, quando però ha anche sottolineato come sia convinto che i rossoneri abbiano tutti i mezzi a disposizione per poter vincere la sfida. Le scelte sono praticamente tutte confermate: giocherà chi sta meglio e non per forza chi è di norma titolare. Andiamo dunque a scoprire insieme qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Inter di domani.