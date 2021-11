MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ritorno di fiamma a gennaio. Novità di formazione

Giorno di vigilia per il Milan, che si appresta a giocare un derby importantissimo per la classifica e non solo. Stefano Pioli, che ha presentato la partita in conferenza stampa, sta pensando a due novità di formazione. Prove di rinnovo per Theo Hernandez, mentre potrebbe esserci un ritorno di fiamma a gennaio per un ex obiettivo di mercato. Nelle prossime schede le Top News di giornata!