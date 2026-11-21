Dopo alcune settimane di stop a causa della sosta per le Nazionali, il campionato è finalmente ripreso e il Milan scenderà in campo domani sera contro il Frosinone a San Siro alle ore 18:00 nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una fida molto importante per i ragazzi di Amorim, che dovranno ripartire con il piede giusto dando continuità alle scorse vittorie. Il Frosinone di Alvini, invece, arriva a Milano in grande forma, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite. ma quali saranno le probabili formazioni? Vediamole insieme.

Milan-Frosinone, Probabili formazioni

Probabile Milan

Ilritrovache, dopo il problema accusato in nazionale ritorna titolare. Niente da fare per: la difesa sarà composta da. A centrocampo spazio al solito, con la coppia. Il tridente offensivo invece sarà composto da Moreira e Pulisic alle spalle di

MILAN (4-3-3): Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi, Musah, Modric, Rabiot,Moreira, G. Ramos, Pulisic

Probabile Frosinone

Il Frosinone dovrà fare a meno dia causa di alcuni infortuni, mentre Bracaglia è squalificato. In porta ci sarà, mentre la difesa sarà composta dae Calvani. A centrocampo spazio a, mentre l'attacco sarà affidato a

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea