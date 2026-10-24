Due squadre, due momenti delicati. Udinese e Milan si preparano a scendere in campo nel posticipo domenicale valido per l'ottava giornata di Serie A. L'Udinese ha disputato, nell'ultimo turno, la sua peggior partita stagionale contro il Lecce, perdendo 3-0 in casa e venendo contestata dal pubblico. Il Milan è reduce dalla sconfitta contro il Bournemouth in Europa League, con Amorim in seria difficoltà a causa dei numerosi infortuni. Ma quali saranno le probabili formazioni dei due tecnici?

Udinese, probabile formazione

ritrova Zaniolo, che però partirà dalla panchina: torna titolare Chakvetadze al fianco di Ekkelenkamp e dietro a Davis, centravanti titolare. Fuori invece Alaba, che si è infortunato alla gara d'esordio. in difesa spazio ad uno tra Abankwah ed Ebosse che affiancherà la coppia Palma-Solet.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic

Probabile formazione Milan

I rossoneri hanno recuperato Goncalo Ramos che ovviamente partirà titolare: alle spalle del portoghese ci sarà Pulisic, con Hutchinson favorito su Cisse. Fuori Chukwueze oltre a Saelemaekers e Rabiot. Spazio invece a Jashari, Modric e Musah. Bartesaghi, invece, viaggia per la titolarità, a differenza di quanto accaduto contro gli inglesi.

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic/Diawara, Bartesaghi, Musah, Modric, Jashari, Hutchinson, G. Ramos, Pulisic