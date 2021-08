Milan-Cagliari, la probabile formazione: l’unica novità è Bennacer

Bennacer dovrebbe partire dal primo minuto in Milan-Cagliari, gara che si giocherà domani sera a San Siro. Sarà l'unico cambio

Domani, così come riportato da Tuttosport, c'è Milan-Cagliari. Prima gara a San Siro per la squadra di Pioli, che vuole la seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti di Genova contro la Sampdoria. Squadra che vince non si cambia, ma con una eccezione: Ismael Bennacer dovrebbe prendere il posto di Rade Krunic.