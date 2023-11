Milan-Borussia Dortmund, la probabile formazione di Pioli: tre cambi

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 che si svolgerà domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Milan-Borussia Dortmund, la probabile formazione rossonera

Sono previsti tre cambi rispetto la formazione che ha affrontato la Fiorentina sabato sera in campionato. Due a centrocampo, con il ritorno dal 1' del bosniaco Rade Krunić e dell'inglese Ruben Loftus-Cheek in luogo di Yunus Musah (squalificato) e Tommaso Pobega. Da capire se RLC giocherà da trequartista 'tattico', come contro il PSG, in un 4-2-3-1 oppure se il modulo sarà il 4-3-3.