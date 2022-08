Milan-Bologna, scocca l’ora di De Ketelaere e Giroud | Serie A News

Charles De Ketelaere e Olivier Giroud dovrebbero giocare titolari in Milan-Bologna. Esordio dal 1', dunque, per il belga e per il francese

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere e Olivier Giroud dovrebbero giocare titolari in Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Le prove tattiche fatte a Milanello, infatti, hanno confermato l'intenzione di Stefano Pioli di puntare, come trequartista e centravanti del suo 4-2-3-1, sul belga con il numero 90 e sul francese con il numero 9.

Entrambi, quindi, si preparano al debutto come titolari in questo campionato. De Ketelaere ha giocato, per l'ultima volta, dal 1' lo scorso 22 maggio. Nel giorno in cui il Milan vinceva lo Scudetto battendo il Sassuolo a Reggio Emilia, lui indossava la maglia del Bruges, chiudendo la sua esperienza nel massimo torneo belga. Per il resto, formazione confermata: si rivedrà, per 8/11 il Milan che ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Atalanta.

Il dubbio, per mister Pioli, è sulla destra della trequarti: giocherà Junior Messias o Alexis Saelemaekers? Si capirà qualcosa in più nel corso della giornata odierna.