Milan-Benevento, la probabile formazione: grande novità sulla trequarti

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera di Milan-Benevento, gara che si giocherà questa sera a San Siro

Salvatore Cantone

Oggi alle ore 20:45, si disputerà a San Siro, la sfida Milan-Benevento, valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Il Milan di Stefano Pioli arriva all'appuntamento al 5° posto in classifica, con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 33 gare. Il Benevento dell'ex Filippo Inzaghi, invece, ci arriva al 18° posto in classifica, con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte in 33 gare.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera. In porta ovviamente GianlugiDonnarumma. In difesa sicuri del posto Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. I due dubbi riguardano Davide Calabria e Simon Kjaer: entrambi hanno decimi di febbre, e quindi non è che detto che giochino. La rosea in ogni caso li mette titolare. Se non dovesse farcela spazio a Diogo Dalot e Fikayo Tomori.

A centrocampo Franck Kessie e Ismael Bennacer, anche se l'algerino è in ballottaggio con Meite. Sulla trequarti la novità più importante: Rafael Leao, infatti, dovrebbe prendere il posto di Ante Rebic sulla fascia sinistra. Insieme a lui Hakan Calhanoglu e probabilmente Alexis Saelemaekers, che sembra aver vinto il ballottaggio con Samu Castillejo. In attacco ovviamente spazio a Zlatan Ibrahimovic, che ritorna dopo aver saltato le partite contro Genoa, Sassuolo e Lazio. Lo svedese deve ritornare a trascinare la squadra in questo finale di stagione.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Antonio Donnarumma, Dalot, Tomori, Gabbia, Tonali, Meite, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Mandzukic, Rebic.