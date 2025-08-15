Milan-Bari, probabile formazione: un dubbio in attacco. Allegri tentato da ...

Pianeta Milan
Milan-Bari, probabile formazione: ancora qualche dubbio per Massimiliano Allegri in vista del turno preliminare della Coppa Italia 2025-25
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Pronto il debutto stagionale per i rossoneri: dopo l'ottavo posto in Serie A, il Milan è costretto a giocare il turno preliminare a metà agosto di Coppa Italia. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Bari. Coppa Italia, domenica il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Bari. Secondo 'Il Corriere dello Sport' ci sarebbero ancora valutazioni in corso per quanto riguarda l'undici titolare.

Il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe tentato dalla difesa a tre, soprattutto per dare a De Winter e Athekame il tempo di ambientarsi gradualmente. Quindi Pavlovic, Gabbia e Tomori potrebbero partire dall’inizio. Dubbio in attacco: Leao sicuro da titolare, mentre, al suo fianco, potrebbero giocare o Pulisic o Gimenez. A centrocampo Modric dovrebbe partire dalla panchina visto che non sarebbe totalmente pronto. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Bari

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

