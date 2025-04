Manuele Baiocchini, ha parlato delle possibili scelte di Conceicao per Venezia-Milan. Jovic non si tocca. Resta il dubbio su Gabbia. Il punto

"Credo che la difesa a tre sarà confermata: ha giocato tre partite e vinto due volte, con sette gol fatti". Così Manuele Baiocchini, ha parlato delle possibili scelte di Conceicao per Venezia-Milan, 34^ giornata della Serie A 2024-25. Ecco le sue parole a Sky Sport 24: "Questo modulo in generale sembra garantire una solidità difensiva diversa, tutti i giocatori si sentono un po' più tranquilli e confidenti, con i tre centrali dietro. Per ora i difensori sono stati Gabbia, Tomori e Pavlovic: Gabbia non sta benissimo, ha dolore al collo. Stamattina ha ripreso ad allenarsi con la squadra ma comunque il collo è ancora dolente".