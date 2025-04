Milan-Atalanta, le probabili formazioni: fuori due big, in attacco la sorpresa

Nella giornata di domenica 20 aprile, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Sérgio Conceicao e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, valida per la 33^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri tornano in campo dopo la scoppola rifilata all'Udinese con l'obiettivo di trovare un risultato di spessore prima di affrontare l'Inter nel derby di Coppa Italia.