Lazio-Milan, probabile formazione: Krunic corre verso il recupero

Milan, contro la Lazio torna Krunic: il jolly di Pioli

Rade Krunic, si legge, ha svolto ieri un allenamento personalizzato e da oggi è atteso al rientro in gruppo. Stefano Pioli ritrova così uno dei suoi jolly tattici, in vista di una partita molto importante e delicata in trasferta contro la Lazio. Krunic è fermo da dicembre, ma potrà offrire altre soluzione al tecnico rossonero. Pioli lo ha utilizzato su tutto il centrocampo e il bosniaco potrebbe essere importantissimo anche per martedì.