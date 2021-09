Juventus-Milan, la probabile formazione: Pioli ha tre dubbi

Pioli pensa alla probabile formazione di Juventus-Milan, in programma domenica sera: il tecnico ha un dubbio in difesa

Stefano Pioli, archiviato il Liverpool, pensa alla probabile formazione di Juventus-Milan . Rispetto alla gara di Anfield rientrerà Sandro Tonali al posto di Ismael Bennacer. La febbre è superata e nella giornata di ieri si è allenato con il resto della squadra. L'ex Brescia in questo momento ha una marcia in più rispetto all'algerino e dunque sarà lui a fare coppia con Kessie.

Un dubbio il tecnico lo ha in difesa. Kjaer, vista la partita dispendiosa contro il Liverpool, potrebbe lasciare posto ad Alessio Romagnoli. Da valutare anche la forma di Saelemaekers, uno dei giocatori più stanchi ritornati dall'Inghilterra: per questo motivo attenzione a Florenzi, che potrebbe giocare dal primo minuto. Buone notizie infine tra i pali, con Maignan che ha recuperato dal pestone ricevuto da Theo Hernandez. In attacco, infine, Pioli dovrà scegliere tra Giroud e Rebic, con il primo favorito. Milan, Ibrahimovic ci sarà contro la Juventus? Le ultime.