Juventus-Milan, la probabile formazione di Pioli: sì all’Albero di Natale

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile ed il modulo più rodato in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera, alle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino.

Privo di Theo Hernández, Samu Castillejo (squalificati) e di Zlatan Ibrahimović (squalificato ed infortunato), Pioli dovrà fare di necessità virtù ma lascerà nulla di intentato. Il Diavolo si presenterà in campo con l’ormai canonico 4-2-3-1. Confermate le indiscrezioni di questi ultimi giorni, quelle che prevedevano Ante Rebić unica punta e Rafael Leão in panchina. Questa, dunque, la probabile formazione di Pioli per Juventus-Milan di domani sera:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Paquetá, Çalhanoglu; Rebić.