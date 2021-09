Juventus-Milan, chi al posto di Ibra? E’ sfida tra Giroud e Rebic

Zlatan Ibrahimovic probabilmente non ci sarà in Juventus-Milan: Pioli deve scegliere tra Olivier Giroud e Ante Rebic

Il Milan, archiviata la sconfitta contro il Liverpool, pensa alla partita contro la Juventus. In primo piano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe saltare il big match della quarta giornata di Serie A. Lo svedese soffre per un'infiammazione al tendine di Achille alla gamba sinistra. «Questa volta ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman», ha detto Zlatan ieri pomeriggio in un hotel di Milano per un evento dedicato a "Mind The Gum".