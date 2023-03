Italia-Inghilterra, probabile formazione: Tonali in panchina, Retegui…

Italia-Inghilterra, la probabile formazione azzurra

Come riportato da pazzidifanta.com, l'Italia dovrebbe puntare sui seguenti uomini per la partita di stasera al Maradona contro l'Inghilterra. In porta Donnarumma, difesa a 4 con Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola. Bonucci dovrebbe partire dalla panchina. Per quanto riguarda in centrocampo, Barella, Jorginho e Verratti sarebbe favoriti rispetto a Tonali. Il giocatore del Milan dovrebbe partire dalla panchina. Sulla fasce in 4 per due maglie: Berardi, Gnonto, Politano e Pellegrini, con il giocatore del Sassuolo e della Roma favoriti. Come unica punta, ballottaggio tra Retegui e Scamacca, con il giocatore del Tigre in vantaggio. Ecco dunque, la probabile formazione dell'Italia.