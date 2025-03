Italia-Germania , partita in programma domani giovedì 20 marzo alle 20.45 allo stadio San Siro. Gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti scenderanno in campo per la gara valida per l'andata dei quarti di Nations League . Una sfida non semplice visto l'importanza degli avversari. L'Italia, però, arriva da risultati molto incoraggianti nelle ultime uscite post Europeo: vittorie contro Francia, Israele e Belgio nel girone. Contro i francesi è arrivata anche una sconfitta nella gara di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Italia-Germania da Sky Sport.

Spalletti non ha molte molte alternative per la sua Italia. Difesa a tre con Donnarumma in porta. Calafiori al momento in vantaggio su Bastoni per completare il reparto con Di Lorenzo e Bastoni. Sugli esterni pronti Politano e Udogie. Barella, Rovella (favorito su Ricci) e Tonali a chiudere il centrocampo a cinque. Senza Retegui, in attacco pronti Kean e Raspadori. Per quanto riguarda la Germani, probabile un 4-2-3-1. Infortunato Ter Stegen: Baumann in vantaggio su Nubel. Assenze molto pesanti in attacco con Wirtz e Havertz non disponibili. Nagelsmann punterà tutto sul talento di Musiala. Ecco le probabili formazioni di Italia-Germania.